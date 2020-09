Annie Cordy pimpante avant sa mort, Jean-Luc Reichmann partage une vidéo

La joie de vivre d'Annie Cordy était communicative et c'est un message vidéo très solaire et plein de positivité que Jean-Luc Reichmann avait eu le plaisir de recevoir de sa part il y a quelques jours. Un bien d'autant plus précieux aujourd'hui.

Bouleversé d'apprendre la mort de la chanteuse et actrice belge à l'âge de 92 ans - disparition survenue dans la soirée du vendredi 4 septembre 2020 après qu'elle a fait un malaise dans sa maison de Vallauris, près de Cannes - l'animateur de 59 ans s'est emparé de son compte Instagram pour partager ses dernières images d'Annie Cordy avec les 541 000 abonnés qui le suivent. "Cette semaine, Annie Cordy m'a envoyé un tellement joli message... Annie, je ne vous oublierai jamais", a commenté l'animateur phare de TF1 en légende de la séquence.

C'est ainsi que l'on découvre Annie Cordy habillée d'un top blanc et d'une chemise rouge, visiblement dans un jardin. Sans nul doute celui de sa maison de Vallauris. En pleine forme, lumineuse, cette dernière dit alors : "Bonjour Jean-Luc, bonjour à vous tous ! J'espère que vous allez passer un bon moment. Ecoutez-moi, profitez, profitez... Vive la Belgique, vive la France ! Je vous embrasse, gros, gros, gros."