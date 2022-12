Annie Poujol : L'incroyable reconversion de la star de La Roue de la fortune

Bon anniversaire Annie Pujol. Ce lundi 5 décembre 2022, elle fête ses 59 ans. L'occasion de prendre des nouvelles de la figure emblématique de La Roue de la fortune.

Les téléspectateurs de TF1 la connaissent bien. De 1987 à 1994, Annie Pujol a coanimé La Roue de la fortune avec Michel Robbe, Christian Morin ou encore Alexandre Debanne. C'est ensuite dans le programme Di dou da, toujours sur la première chaîne, que le public a pu la retrouver. Elle a également été chroniqueuse dans Coucou c'est nous ! (1992 et 1993) ou dans le jeu Allume la télé avec Bernard Montiel en 1995. Et en 2004, c'est dans la pièce Décalage Lombaire, aux côtés de Serena Reinaldi (compagne de Christophe Alévêque), qu'elle jouait.

Mais par la suite, Annie Pujol a déserté les plateaux télévisés et les théâtres afin de retourner dans l'ombre. Elle a effectué un virage à 360 degrés depuis puisqu'elle est devenue coach sportive et professeur de danse. Le 8 octobre dernier, les téléspectateurs ont pu la retrouver dans l'émission de France 2 Bel & Bien afin qu'elle évoque sa reconversion. "Cette femme est devenue aujourd'hui coach et a créé une école de gym et de danse, qui s'appelle le Studio A", a expliqué la chroniqueuse Elsa Wolinski.

Puis, la principale intéressée, présente sur le plateau, a déclaré : "D'abord, j'ai été prof de danse. Le hasard m'a amenée à la télé. Je n'ai jamais arrêté la danse et la gym. Quand j'ai arrêté la télé, je me suis dit : je reviens à mes premières amours. Ça me manquait et donc voilà. Dans le studio, comme dans tous les studios, on fait de tout : on fait du cardio fitness, on fait du CrossFit, on fait de l'aérobic, on fait du yoga, on fait du Pilates, on fait plein de choses. Je me suis rendu compte, peut-être après le Covid, je ne sais pas, que les femmes avaient envie de bouger le corps avec plaisir en dansant."

Si ses fans souhaitent se remettre en forme grâce à elle, c'est à Paris que cela se passe, dans le 7e arrondissement.