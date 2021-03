Anny Duperey : "Pauvre femme", "coup de pute", la comédienne étrille la cérémonie des César

Le soir de la 46e cérémonie des César, alors qu'elle prenait la parole sur la scène de l'Olympia de Paris, Anny Duperey démontrait un certain mécontentement. À l'encontre de la situation sanitaire qui empêche le cinéma de vivre, bien sûr, mais surtout à l'égard de Roselyne Bachelot, notre ministre de la culture, qui n'a pas beaucoup amélioré la situation depuis le mois de mars 2020. Mais ce discours, la femme politique ne l'a pas entendu en direct, depuis son siège. "Elle s'est tirée courageusement avant la cérémonie", explique la comédienne.

Roselyne Bachelot n'a pas échappé aux nombreuses piques lancées par actrices et acteurs, nostalgiques d'un temps où le cinéma faisait encore la gloire de la France. "Je crois que cette pauvre femme ne peut rien faire, s'est désolée Anny Duperey. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'étais à sa place. Je ne pense pas qu'elle aura le courage de donner sa démission. Je ne pense pas qu'un autre fera mieux." Bien sûr, Roselyne Bachelot a pu regarder la rediffusion de l'évènement et n'avait pas manqué de le commenter, a posteriori, sur les ondes de RTL.

Décidément, la 46e édition des César n'a trouvé grâce aux yeux de personnes. "Inutile" et "navrante" pour Roselyne Bachelot, "trop potache" pour Anny Duperey. Un moment restera cependant dans les mémoires. Celui ou Corinne Masiero s'est métamorphosée, de Peau d'Âne à Carrie au bal du diable...pour finir en simple actrice, nue, en colère et sans travail. "Corinne, je la connais, je l'aime beaucoup, a poursuivi la matriarche d'Une famille formidable. C'est une comédienne qui fait d'elle-même un personnage. Cette comédienne personnage, plus personnage presque que comédienne maintenant, elle a fait un coup de pute. Et je le dis avec amitié ! En faisant une chose pareille, elle savait parfaitement qu'on ne parlerait que de ça ! Alors je trouve ça bien, oui et non. Mais Corinne à poil me choque moins que le sketch débile et dégradant avec Nathalie Baye..."