Anthony Delon écrit "une nouvelle page" : grande annonce en vidéo, les internautes exultent

Difficile de présenter Anthony Delon. Acteur au talent fou, mannequin de charme, créateur de marques et auteur, entre autres... Les qualités ne manquent pas pour définir le papa deLou, 27 ans et Liv, 21 ans. Mais c'est encore une fois la casquette d'auteur qu'Anthony Delon a dévoilée ces derniers jours. Un an après la publication de son livre Entre chien et loup, récit intime et familial au succès fou, publié aux éditions du Cherche Midi, il s'apprête à réitérer l'exercice comme il l'a fait savoir le 14 mars dernier à ses abonnés Instagram.

Anthony Delon a un nouveau projet dans les tuyaux et cela n'a rien à voir avec la scène ou un quelconque tournage, comme celui de 21 Rubies, auquel il a récemment pris part au côté de Mickey Rourke en Roumanie. Le comédien de 58 ans va écrire un nouveau livre. C'est dans une vidéo des plus originales sur laquelle on le voit écrire à la plume dans un livre qu'il a fait part de cette belle opportunité. "J'ai le plaisir d'annoncer que je viens de signer mon prochain livre chez Fayard. Un roman", fait-il savoir. "Une autre page, une autre histoire" précise-t-il dans la légende du post qui a provoqué une joie immense du côté des fans.