Exclu : Anthony Delon, les coulisses folles de son tournage avec Mickey Rourke dévoilées

Anthony Delon est discret mais il ne chôme pas. Entre la promotion de son livre Entre chien et loup, son ouvrage sur le clan Delon publié en mars dernier aux éditions Le Cherche Midi, le documentaire qu'il termine sur sa maman Nathalie Delon, l'acteur de 58 ans a passé les dernières semaines qui viennent de s'écouler à l'autre bout de l'Europe. C'est en Roumanie, notamment dans la ville d'Oradea, qu'il s'affairait à mettre en boîte 21 Rubies, un thriller géopolitique et engagé signé Ciprian Mega, metteur en scène roumain sélectionné à Berlin et Moscou, rien que ça. S'il est indéniablement la star du film, Anthony Delon partage l'affiche avec le grand Mickey Rourke (9 semaines 1/2, Sin City, Iron Man 2) et Elisabetta Pellini, comédienne et réalisatrice avec qui le courant est bien passé ! Cette dernière a notamment joué dans plusieurs productions italiennes comme Gomorroide et La mia famiglia e soqquadro.

La bonne ambiance et l'élégance régnaient sur le plateau de tournage. De très rares photos et vidéos d'une scène de soirée ont fait surface (voir notre diaporama), dévoilant Anthony Delon hyper classe dans un costume noeud papillon, prenant la pose aux côtés de Mickey Rourke et d'autres partenaires de qualité à l'image de Loredana, une grande chanteuse locale qui n'a pas boudé son plaisir de côtoyer de si près l'une des stars du cinéma français d'après ses posts publiés sur les réseaux sociaux.