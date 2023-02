Anthony Delon, un papa si fier : une vidéo de sa jolie et discrète fille Liv, "son ange", dévoilée

La fierté et la réussite se transmettent de génération en génération chez les Delon. Nouvelle preuve en est ce vendredi 3 février puisque Anthony Delon a montré toute la joie qui l'emplie lorsqu'il évoque sa fille, Liv Delon. En effet, l'acteur franco-américain a partagé sur son compte Instagram, où il est suivi plus de 112 000 personnes, une courte vidéo où l'on peut voir la soeur de Loup Delon lors d'un stage qu'elle a effectué ces derniers mois au Canada, et plus précisément à Montréal.

"Merci à l'agence Nextmoov à Montréal d'avoir accueilli ma Liv en stage durant ces derniers mois et d'avoir fait ce film avec mon ange", a-t-il notamment commenté dans l'une de ses stories sur le réseau social. On peut y voir celle qui est née le 25 août 2001 se balader dans les rues enneigées et glaciales de la ville canadienne, équipée d'une imposante doudoune noire et un bonnet également noir. Liv Delon arpente aussi plusieurs commerces de la métropole québécoise.