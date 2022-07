Anthony Delon fâché avec son père Alain à cause de son livre ? Il répond

Ce n'est un secret pour personne. La relation entre Alain et Anthony Delon n'a jamais été de tout repos. Ces liens, parfois difficiles, Anthony Delon les a expliqués dans Entre chien et loup, le livre qu'il a publié en mars dernier aux éditions Le Cherche Midi. Dans les pages de ce recueil intime, l'acteur de 57 ans se livre sur les conflits qu'il a connus avec la légende du cinéma français. Des confidences qui ont étonnamment apaisé les tensions entre les deux hommes : "J'avais besoin d'expulser et de mettre les choses à leur place. [...] Il faut savoir que je lui ai donné le livre avant sa parution. Et quand il est sorti, il m'a appelé et on s'est dit des mots très très beaux", a déclaré Anthony Delon dans Gala.

Entre eux, "une tradition" s'était installée depuis quelque temps : "J'allais le voir tous les 15 jours, le jeudi à Douchy [ville où réside Alain Delon, ndlr]. On se filmait. On se parlait. On plaisantait même. Personne ne le sait. Et c'est là qu'il m'avait dit : 'Bouge pas d'un poil, tu es formidable, c'est important qu'on sache qui tu es Tony !' Ça, je ne l'oublierai jamais." Ce rapprochement et cette sérénité sont encore un peu fragiles mais beaucoup moins que dans le passé : "La nature revient parfois au galop et il ne peut pas s'empêcher de reprendre l'ascendant, de me mettre un coup de griffe. Je ne lui en veux pas, le livre et ce que j'y raconte ont amené mon père à faire un gros travail sur lui aussi. Et je lui souhaite de réussir avant de partir."

"Fâchés", Anthony et Alain Delon ne le sont plus, à une nuance près : "Je ne sais plus ce que signifie ce mot ! Avec lui, du moins..." confesse l'acteur de Polisse. Le cinéma, justement, le père de trois enfants a désormais envie de le retrouver : "J'ai arrêté de jouer la comédie pendant quatre ans, je n'avais plus de désir, cela correspondait à un moment de vie. [...] L'envie est là, à nouveau, et ça m'a rendu heureux quelque part, mais à ce stade, j'aimerais qu'un metteur en scène me propose un rôle où je puisse me mettre à nu, livrer ce que j'ai au fond de moi et mettre en avant qui je suis, sans filtre."

En attendant cette opportunité, Anthony Delon travaille sur le documentaire La meilleure façon de partir sur sa mère Nathalie Delon, emportée par un cancer le 21 janvier 2021 et sur l'adaptation de son livre en série, projet international confié à son ami Dominique Besnehard, pour lequel il officiera comme consultant : "Je vais les nourrir d'anecdotes. Ce sera une série de fiction destinée à une plateforme." Quant aux acteurs, le mystère reste entier : "Je n'y ai pas réfléchi. La décision leur appartient. Je ne veux pas m'en mêler."