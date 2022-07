Diaporama : Anthony Delon fâché avec son père Alain à cause de son livre ? Il répond

1 / 19 Anthony Delon fâché avec son père Alain à cause de son livre ? Il répond

2 / 19 Exclusif - Alain Delon et son fils Anthony Delon - Lancement de la marque de vêtements de cuir "Anthony Delon 1985" chez Montaigne Market à Paris. © Philippe Doignon / Bestimage





3 / 19 Exclusif - Anthony Delon représentait son père lors de la projection du film "Monsieur Klein" du réalisateur J. Losey lors du 50ème Festival La Rochelle Cinéma à La Coursive à La Rochelle le 3 juillet 2022. Pour sa 50ème édition du 1er juillet au 10 juillet,le Festival La Rochelle Cinéma va célébrer Alain Delon, " un acteur mythique à la beauté surnaturelle " qui incarne un âge d'or du cinéma français et italien des années 1960 aux années 1980. Vingt et un de ses films seront projetés dans de belles copies restaurées. Parmi eux, de nombreux chefs- d'oeuvre comme Plein Soleil (1960), Rocco et ses frères (1960), L'Éclipse (1962), Le Guépard (1963), Le Samouraï (1967), La Piscine (1969), Le Cercle rouge (1970), Monsieur Klein (1976) ou Notre histoire (1984). Au programme également : une table ronde avec des spécialistes de Delon, une exposition de photos ainsi qu'une leçon de musique en hommage à Ennio Morricone autour du Clan des Siciliens (1969). Alain Delon a fait parvenir un message audio et écrit au Festival de La Rochelle. © Jean-Marc Lhomer/Bestimage





4 / 19 Exclusif - Anthony Delon et son père Alain Delon - Hommage à Jean-Claude Brialy avec la projection privée du film "Anna" au théâtre des Bouffes Parisiens le 31 mai 2010

6 / 19 Exclusif - Anthony Delon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le2 juillet 2022. © Pierre Perusseau/ Jack Tribeca / Bestimage





7 / 19 Anthony Delon et son père Alain Delon - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" le 24 septembre 2008 © Guillaume Gaffiot/bestimage

8 / 19 Exclusif - Anthony Delon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 2 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage





9 / 19 Couverture du magazine "Gala" en kiosques ce jeudi 28 juillet 2022

10 / 19 Exclusif - Alain Delon et son fils Anthony Delon - Cyril Viguier élevé au rang de chevalier de l'ordre national du mérite à Matignon, le 3 juin 2009

11 / 19 Anthony Delon - Zadig & Voltaire Show 2022 2023 au Musée des Arts Décoratifs à Paris le 17 juin 2022 © Veeren Ramsamy / Bestimage





12 / 19 Anthony Delon (habillé par Berluti) - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





13 / 19 Couverture du livre "Entre chien et loup" d'Anthony Delon, publié en mars 2022 aux éditions Le Cherche Midi

14 / 19 Exclusif - Anthony Delon dédicace son livre "Entre chien et loup" à la librairie du Publicisdrugstore à Paris le 21 avril 2022. © Coadic Guirec/Bestimage





15 / 19 Anthony Delon - Vernissage de l'exposition Jean Gabin à l'Espace Landowski / Musée des Années 30 à Boulogne-Billancourt le 8 mars 2022. © Coadic Guirev/Bestimage

16 / 19 Anthony Delon (Costume Giorgio Armani, chaussures Church's, Bulgari) lors de la cérémonie d'ouverture de la 77ème édition du festival international du film de Venise (Mostra) le 2 septembre 2020.





17 / 19 Exclusif - Anthony Delon, créateur de la marque Anthony Delon 1985, et Michel Bonhomme, fondateur et directeur général du Swiss Gun Center, organisent un événement inédit au cours duquel Anthony Delon présentera une partie de sa collection de blousons, dont les modèles spécialement créés pour le Swiss Gun Center. Le 21 novembre 2019 © Pascal Fayolle / Bestimage Ouvert en janvier 2019, le Swiss Gun Center, est le plus grand centre de tir et de formations couvert de Suisse et l'un des plus grands d'Europe. Centre de dernière génération, le SGC propose à ses visiteurs, débutants ou professionnels, 2000m2 dédiés à un grand nombre d'activités : tir sportif, tactique et récréatif, self-défense ou préparation physique... Armurerie, lounge, boutique, tout a été pensé et conçu pour faire de chaque expérience un moment inoubliable.





18 / 19 Anthony Delon - Soirée CR x Redemption à l'hôtel Crillon à Paris le 28 février 2020. © Veeren Ramsamy - Christophe Clovis / Bestimage