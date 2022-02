Anthony Edwards (Inventing Anna) marié en secret : cérémonie très intime avec Mare Winningham

On connaissait Anthony Edwards comme Mark Greene, l'un des médecins les plus réputés de l'hôpital universitaire Cook County de Chicago, dans la série Urgences diffusée dans les années 1990. Depuis le 11 février dernier, il est Alan Reed, l'un des personnages d'Inventing Anna, nouvelle série qui cartonne sur Netflix. Malgré tous les succès qui ont jalonné sa carrière d'acteur, Anthony Edwards a gardé les pieds sur terre et se tient le plus loin possible du milieu de la célébrité. A tel point qu'il a fait une grosse révélation sur sa vie privée dans une interview pour Esquire : à 59 ans, monsieur est un tout jeune marié ! Il a épousé en toute discrétion sa chérie Mare Winningham, avec qui il est resté très longtemps ami avant de passer à la vitesse supérieure. Le mariage qu'ils ont célébré en tout petit comité, avec "les amis proches", était voulu et n'avait rien à voir avec la crise sanitaire : "On est trop vieux pour organiser des mariages".

Si leur histoire d'amour n'a pas débuté avant, c'est parce que Mare Winningham et Anthony Edwards ont tous deux été mariés dans le passé. La comédienne a été mariée une première fois à l'acteur de Santa Barbara A Martinez durant quelques mois. Elle a ensuite été la femme de William Mapel jusqu'en 1996, union dont sont nés ses cinq enfants. En 2008, elle s'unit à Jason Trucco. Anthony Edwards a fréquenté Meg Ryan à la fin des années 1980 avant d'épouser la maquilleuse Jeanine Lobell grâce à qui il deviendra papa de quatre enfants avant de divorcer en 2015.

C'est en plein confinement en 2020, alors qu'ils vivent dans la même ville, à New York, que Anthony Edwards et Mare Winningham se sont rapprochés. Il en avait d'ailleurs dit plus sur la naissance de leur romance dans ces conditions si particulières : "On a fait des promenades incroyables [...]. C'était vraiment bien d'avoir un rythme différent et d'utiliser la technologie pour rester en contact avec nos proches" confiait-il à Fox News. S'ils ont aussi bien vécu ce sentiment d'enfermement, c'est parce que cette période leur a permis de se recentrer sur l'essentiel et de voir la vie autrement : "On essaye de prioriser ce qui est important dans la vie quand on réalise à quel point elle est fragile et à quel point une pandémie peut arriver et emporter si vite autant de gens".