Anthony Matéo confirme sa rupture avec Clémence : "On a besoin de distance..."

L'histoire d'amour entre Anthony Matéo et Clémence Lopez serait-elle déjà terminée ? Le 1er mai 2021, le candidat des Princes et des Princesses de l'amour a révélé s'être séparé de la jolie blonde. Actuellement dans Les Vacances des Anges 4 sur NRJ12, le candidat de télé-réalité confie en story Instagram : "Bon les amis vous me connaissez, faire semblant c'est pas dans mes habitudes et je vous avoue que ça va pas trop en ce moment... Vous avez pu remarquer, je suis très peu présent sur les réseaux, j'y arrive pas. On traverse une période difficile avec Clémence dans notre couple et vous partagez tout avec nous et c'est tout à fait normal de vous dire la vérité. Je préfère vous prévenir de suite n'y voyez aucun buzz ou autre... Les gens font ce qu'ils veulent mais vous voyez très bien que moi je ne suis pas dans les dramas etc... Le lavage de linge sale en public ou autre c'est pas moi, c'est pas nous."

Sans toutefois préciser la raison de leur rupture, Anthony ajoute : "La vie de couple est parfois difficile et malheureusement beaucoup de choses on fait que c'était pas facile tous les jours. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle si on se remettra ensemble ou pas mais voilà on a besoin de se retrouver chacun de son côté pour le moment, pour souffler... Je tiens à vous rassurer quand même, tout ça n'est pas dû à une tromperie ou autre chose ou le manque de sentiments mais on a besoin de ça c'est tout... La seule chose que je sais c'est que je l'aime du plus profond de mon coeur ... Même encore plus ! Je ferai tout ce qui est possible pour sauver mon couple mais voilà on a besoin de distance."

Après leur rencontre dans l'émission La villa des coeurs brisés 5, le couple avait officialisé leur relation en février 2020 sur Instagram. De son côté, Clémence n'a pour le moment pas réagi aux propos d'Anthony.