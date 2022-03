Antoine de Maximy prêt à aller en Ukraine juste avant la guerre : "C'était dans la liste..."

Depuis plus de quinze ans maintenant, Antoine de Maximy sillonne les routes du monde entier à la découverte des différentes cultures grâce à son émission J'irai dormir chez vous. Le globe-trotter à la chemise rouge a eu la chance de s'envoler un peu partout simplement muni de ses trois caméras, à la recherche de rencontres humaines. Des périples qui se sont parfois révélés dangereux, comme récemment en Côte d'Ivoire. Antoine de Maximy a dû être rapatrié en France en raison d'une blessure. Dans le passé, il s'est également déjà retrouvé piégé au coeur d'une fusillade dans les Caraïbes. Des expériences qui ne l'ont jamais poussé à arrêter son activité. Pour un nouveau numéro de la série-documentaire, il souhaitait même se rendre en Ukraine, juste avant que la guerre avec la Russie n'éclate.

"Je ne plaisante pas. Il y a une quinzaine de jours, je comptais y aller. C'était dans la liste, j'hésitais entre deux pays : l'Algérie et l'Ukraine. L'Algérie, je n'ai pas d'autorisations pour l'instant et l'Ukraine, je pouvais y aller comme ça", a-t-il révélé pour Chez Jordan, l'émission de Télé-Loisirs.

À ce moment-là, le président russe Vladimir Poutine n'avait pas encore envoyé ses troupes en direction de l'Ukraine mais la tension était déjà palpable. Antoine de Maximy envisageait malgré tout de s'y rendre mais, désormais, il n'en est plus du tout question. "Ça montait, il y avait des bruits de bottes et tout ça. Moi je savais que c'était jouable d'y aller. Aujourd'hui, le conflit a commencé et ce n'est pas le moment. T'imagines un J'irai dormir chez vous mais en Ukraine ? Mais là, c'est trop dangereux. Surtout, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Le fait d'avoir beaucoup voyagé, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce que j'ai fait tout ça qu'il ne peut rien m'arriver. Si avant de passer en Côte d'ivoire je serais allé en Ukraine, j'aurais fait le numéro de J'irai dormir chez vous en Ukraine avec une atmosphère intéressante", a-t-il expliqué.

La guerre en Ukraine s'est d'ailleurs drastiquement empirée ces dernières heures. Un convoi militaire russe de plus de 60 kilomètres se dirige vers la capitale Kiev et le centre de Kharkiv, deuxième ville du pays, a été bombardé dans la matinée de ce mardi. D'après les dernières informations, ce sont plus de 660 000 personnes qui ont déjà fui le pays. Il est estimé que 7 millions de personnes pourraient finir par se réfugier un peu partout en Europe.