Antoine Griezmann a 31 ans : beau message de sa femme et énorme gâteau à Clairefontaine !

Antoine Griezmann traverse une belle période actuellement, que ce soit en club à l'Atletico Madrid avec lequel il vient d'éliminer le Manchester United de Cristiano Ronaldo, tout comme avec l'équipe de France qui est d'ores et déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Une période faste pour le champion du monde 2018 qui a pu profiter d'une journée d'anniversaire un peu particulière hier puisqu'il devait se rendre en France pour répondre à l'appel du sélectionneur Didier Deschamps qui l'a bien évidemment convoqué avec les Bleus.

Une situation qui n'a visiblement pas beaucoup plu à sa femme, Erika Choperena, qui aurait bien aimé profiter de son amoureux pour ce jour si particulier, mais malheureusement, il a dû quitter Madrid pour Paris. Sur son compte Instagram, la belle espagnole de 32 ans a fait part de sa déception d'une manière très mignonne. Sur la photo, on la voit en train d'enlacer son amoureux le plus fort possible juste avant de devoir le quitter. "Quand je t'écrase pour que tu ne t'en ailles pas...", écrit-elle en commentaire de la photo. Une belle manière de montrer tout son attachement au père de ses trois enfants. "Joyeux anniversaire à ce beau gosse. Compagnon de moments en particulier et de vie en général. Je t'aime", conclut-elle son beau message auquel le Français a répondu par deux coeurs rouges.