Antoine Griezmann romantique, les enfants bilingues... Sa femme répond aux questions des internautes

Si sur les terrains de football Antoine Griezmann a déjà connu de meilleurs moments dans sa carrière, en dehors, tout semble aller pour le mieux. En couple depuis plus de 10 ans avec la Erika Choperena, notre Grizou national file le parfait amour avec la belle espagnole rencontrée du temps où il jouait encore à la Real Sociedad. Ensemble, les deux amoureux ont déjà eu trois enfants, Mia (née en avril 2016), Amaro (né en avril 2019) et Alba (née en avril 2021), qui partagent tous un point commun très amusant.

S'ils protègent leur vie privée et montrent rarement leurs enfants, le couple aime bien partager quelques photos ou informations sur eux à travers leurs réseaux sociaux. Si récemment Erika a montré les chambres de Mia et Amaro, elle a récidivé hier en décidant de répondre à un question/réponse avec ses 343 000 abonnés sur Instagram. La jeune femme de 31 ans a choisi plusieurs questions, dont une sur son couple, à savoir si elle était la plus romantique des deux et sa réponse est sans équivoque : "non" ! Antoine Griezmann serait donc plus fleur bleue que sa belle espagnole.

Pas de série en vue et des enfants bilingues !

Dans sa story, Erika a bien précisé qu'elle ne répondrait que par oui ou par non aux questions de ses abonnés. Si elle assure être heureuse en ce moment, elle en dit un peu plus lorsqu'on lui demande si, à l'instar de Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, elle préparait une série documentaire sur sa vie. "Non, je suis bien trop réservée", répond-elle. Enfin, l'un de ses abonnés lui demande si leurs enfants comprennent le français et la réponse va faire plaisir aux fans de Griezmann, puisque la réponse est "oui", Mia et Amaro sont bien bilingues !

Une belle façon d'en apprendre un peu plus sur un couple très populaire, mais qui sait protéger sa vie privée.