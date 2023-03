Antoine Griezmann au lit avec sa femme Erika : le couple se dévoile dans un moment d'intimité en photo

A la tête d'une famille composée de trois enfants, Antoine Griezmann est le plus heureux des papas. Cette jolie tribu, le footballeur prodige de 31 ans l'a construite avec celle qu'il aime depuis de longues années : Erika Choperena. Mariée à la star de l'équipe de France depuis 2017, la belle Espagnole aime montrer de temps à autre des moments de leur intimité, comme hier, samedi 18 mars 2023.

Ce jour-là, comme presque tous les week-ends, Antoine Griezmann avait rendez-vous sur la pelouse avec ses collègues de l'Atletico Madrid. Parti très jeune en Espagne, sa petite taille étant considérée comme un frein en France, le natif de Mâcon est aussi un véritable héros de l'autre côté des Pyrénées. En très grande forme depuis la Coupe du monde au Qatar, la star des Bleus a su rebondir après l'échec de la finale contre l'Argentine. Et cette forme olympique s'est traduite par un nouveau but hier contre Valence, lançant l'Atlético vers la victoire (3-0).

Cette belle victoire à domicile, Antoine Griezmann ne l'a pas vécue seul. Comme Erika l'a montré dans sa story Instagram, toute la famille s'est déplacée au match. Le football se vit en mode tribu unie chez les Griezmann ! Une fois cette journée bien remplie et couronnée de succès terminée, Antoine Griezmann a pu profiter d'une douce soirée avec sa femme qui s'est terminée, de façon assez logique, au lit. Erika a publié une photo pour le moins personnelle sur Instagram puisqu'elle s'est dévoilée sous la couette avec son célèbre mari. Assez étonnant lorsque l'on sait combien le couple, récemment venu à Paris pour l'inauguration de la statue de cire d'Antoine Griezmann au musée Grévin, est assez discret. Un selfie inattendu pour lequel les deux amoureux affichent un large sourire (voir le diaporama).

3 enfants nés le même jour, les explications de Griezmann

Les trois enfants d'Antoine Griezmann et sa femme Erika partagent un incroyable point commun : ils ont tous nés le même jour, le 8 avril : Mia en 2016, Amaro en 2019 et Alba en 2021.

Lors d'une interview accordée au Journal des femmes début mars, lors de sa venue à Paris, Antoine Griezmman en avait dit plus sur cette particularité insolite que partagent ses trois enfants. A la question de savoir si leurs naissances ont été programmées, le footballeur a assuré que non. "Ce n'est pas cherché, ni voulu, c'est comme ça, mais c'est aussi un jour gravé à jamais pour toute la famille, d'autant plus entre frères et soeurs", avait-il alors expliqué. "J'essaie d'être un papa exemplaire et assez strict. J'essaie de leur donner tout l'amour possible et qu'ils méritent", avait-il ajouté. De l'amour, il ne fait aucun doute que Mia, Amaro et Alba en ont plus qu'il n'en faut.