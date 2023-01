Antoine Griezmann : Rare photo posée avec ses 3 enfants et sa femme Erika, son look éblouit !

Cette Coupe du monde au Qatar aura été une véritable renaissance pour Antoine Griezmann. Le Français de 31 ans a beaucoup de mal avec son club de l'Atletico Madrid depuis le début de la saison, mais la compétition disputée avec les Bleus a été une véritable cure de jouvence pour le natif de Mâcon. Positionné au milieu de terrain par Didier Deschamps, il s'est avéré particulièrement précieux et a permis aux Bleus d'atteindre la finale de la compétition. Un match face à l'Argentine malheureusement perdu aux tirs au but après un scénario de match complètement fou.

Forcément déçu, Antoine Griezmann est rentré chez lui, à Madrid, en compagnie de sa femme, Erika Choperena et de leurs trois enfants, Amaro, Alba et Mia, tous présents au Qatar pour soutenir le grand copain de Paul Pogba. Et le Français avait visiblement besoin de se changer les idées et il a décidé de changer de coiffure en arborant depuis quelques jours une teinture rose électrique, qui a déchiré les internautes sur Twitter. Un nouveau look qui semble bien plaire au joueur et à ses proches, comme sa femme l'a montré sur Instagram ce 4 janvier. Suivie par plus de 335 000 abonnés, la belle espagnole a publié une photo d'elle en compagnie de son mari et de leurs trois enfants (la story est à retrouver dans le diaporama).

La famille Griezmann sur son 31 pour une belle soirée

Une très jolie photo pour la petite famille qui était visiblement de sortie. Très classe en col roulé et veste de blazer, Antoine Griezmann affiche un large sourire et toujours la même teinture rose. Erika est très chic tout en noir avec une belle veste scintillante et les enfants ne sont pas en reste, tous sur leur 31, installés devant une grande baie vitrée.

Installé en Espagne depuis qu'il est très jeune, Antoine Griezmann est comme un poisson dans l'eau à Madrid, où il a ses habitudes. Après un passage raté du côté de Barcelone, il est rentré dans la capitale espagnole à l'été 2021 et semble de nouveau très épanoui. Une très bonne nouvelle pour l'équipe de France, dont il est un des joueurs clés depuis plusieurs années maintenant.