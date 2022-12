Antoine Griezmann : Ses filles enfin au Qatar avec Erika Choperena, Mia surfeuse cool et Alba supportrice !

Antoine Griezmann est comme tout le reste de l'équipe de France sous pression en ce dimanche 4 décembre. Ce jour, les Bleus rencontrent la Pologne en huitième de finale de cette Coupe du monde 2022, qui se joue au Qatar. Heureusement pour ce temps fort de la compétition, le joueur de l'Atlético de Madrid peut compter sur la présence de ses proches. Sa femme Erika Choperena est arrivée au Qatar. Et elle n'est pas seule à Doha, où les Bleus sont installés dans un hôtel de très haut standing, puisqu'elle a emmené avec elle leurs enfants. Qui ont d'ailleurs bien grandi !

C'est en effet ce que l'on découvre sur les beaux clichés partagés par Erika Choperena depuis son arrivée au Qatar, sur Instagram. La belle Espagnole, inséparable de l'attaquant français, ont eu trois enfants, Mia (2016), Amaro (2019) et Alba (2021), tous les trois nés le même jour, un 8 avril. L'aînée désormais âgée de 6 ans est déjà immense et très cool ! Elle s'affiche en surfeuse sur le sable dans le sublime désert de Doha, en marge de cette Coupe du monde 2022. Et on peut dire que la petite, qui est très stylée, maîtrise parfaitement. "Championne Mia", peut on notamment lire en commentaires de cette vidéo.

La petite Alba déjà grande supportrice à 1 an et demi

La femme d'Antoine Griezmann, qui s'est mariée avec le footballeur en toute discrétion dans la très jolie et typique ville de Tolède, en Espagne, a également partagé une photo de la petite dernière Alba, bientôt 1 an et demi. En story, on voit la petite fille de dos, arborant d'adorables boucles blondes, et portant un body de l'Atletico de Madrid. Celle qui tient bien debout et se trouve devant une sublime piscine est donc déjà une fidèle supportrice de son célèbre papa.