Antoine Griezmann change de coupe de cheveux et rappelle de bons souvenirs !

C'est l'un des chouchous des Français, même s'il n'a jamais joué dans le championnat français et qu'il a fait une grande partie de sa vie en Espagne. Arrivé là-bas très jeune pour poursuivre sa formation au Pays Basque, Antoine Griezmann a réussi à gravir les échelons pour devenir l'une des plus grandes stars de son sport. Après un passage raté du côté de Barcelone, où son entente avec Lionel Messi n'a pas sauté aux yeux, le compagnon d'Erika Choperena est retourné dans son club de coeur cette année, l'Atletico Madrid.

Revenu dans la capitale espagnole avec sa femme et ses trois enfants, Antoine Griezmann semble avoir retrouvé le sourire, même si son niveau de jeu et celui de son équipe ne sont pas flamboyants. Après avoir fêté ses 31 ans avec l'équipe de France et ses amis Paul Pogba et Hugo Lloris fin mars, le champion du monde 2018 a repris une de ses activités favorites, changer de coupe de cheveux. Après s'être laissé pousser les cheveux pendant plusieurs années, il avait décidé de raccourcir tout ça en septembre 2021, mais cette fois-ci, il est passé à l'étape encore au-dessus !

Une nouvelle coupe qui rappelle de bons souvenirs !

Sur une publication mise en ligne hier, Antoine Griezmann a dévoilé son nouveau look et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait les choses simples. Un bon coup de tondeuse pour des cheveux très courts et un changement qui semble bien lui plaire, tout comme à ses fans. Le père d'Amaro, Alba et Mia a simplement ajouté un emoji de bras musclé en commentaire d'une photo qui a déjà récolté plus de 440 000 likes et les avis des fans sont élogieux et rappelle la grande époque de celui que l'on surnomme Grizou. En effet, lors de la Coupe du monde remportée par les Bleus, le numéro 7 avait une coupe de cheveux assez similaire, alors de là à penser qu'il retrouvera bientôt le même niveau, il n'y a qu'un pas !