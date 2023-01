Antoine Griezmann explique enfin le choix pour son incroyable teinture rose et la raison est très drôle !

On le sait, Antoine Griezmann est un homme qui aime bien changer de look assez régulièrement et il se montre souvent très créatif capilairement parlant. Sa dernière trouvaille n'est d'ailleurs pas passée inaperçue puisqu'en rentrant de la Coupe du monde, perdue en finale face à l'Argentine, le Français de 31 ans a choisi de changer brusquement de coupe de cheveux. Une nouvelle teinture rose électrique qui n'est pas passée inaperçue et qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux où les avis étaient plutôt mitigés. Pas de quoi troubler le footballeur originaire de Mâcon, qui arbore fièrement sa nouvelle coiffure.

Il y a quelques jours de cela, il s'est offert une belle sortie en famille pour une soirée avec sa femme Erika Choperena et leurs trois enfants, Amaro, Alba et Mia, qui partagent tous la même date d'anniversaire. Très classe en col roulé et veste de blazer, Antoine Griezmann affiche un large sourire et toujours la même teinture rose sur la photo. Un look qui intrigue beaucoup de monde et le journal espagnol Marca est donc allé poser la question que tout le monde se pose au Français, pourquoi ce rose pétant ? "Ça se jouait entre bleu et rose. J'ai trois filles à la maison (sa femme Erika et leurs deux filles, Alba et Mia, ndlr) et nous ne sommes que deux garçons (son fils Amaro et lui, ndlr), nous avons voté et le rose a gagné", a tout simplement expliqué Antoine Griezmann.

Avec mes coupes de cheveux, c'est comme ça que tu peux voir si je suis heureux ou non

C'est donc la majorité qui l'a emporté et Antoine Griezmann compte sur l'avis de toute sa famille lorsqu'il s'agit de ses cheveux. Toujours dans cette interview au média espagnol, le footballeur de l'Atletico Madrid en dit plus sur son amour des looks excentriques. "Avec mes coupes de cheveux, c'est comme ça que tu peux voir si je suis heureux ou non. Depuis petit, ça a toujours été comme ça, le look, les couleurs...", explique le grand copain de Paul Pogba, avec qui il partage cet amour pour les coupes de cheveux originales.

Retourné à Madrid après une Coupe du monde très réussie, Antoine Griezmann continue de faire parler de lui et visiblement, ça l'amuse beaucoup !