Antoine Griezmann : Changement de coupe de cheveux radical et ça ne plaît pas à tout le monde !

Il fallait changer quelque chose pour Antoine Griezmann, certainement marqué par la défaite de la France en finale de la Coupe du monde et qui veut repartir sur de nouvelles bases. Pourtant, le footballeur de 31 ans a été l'auteur de prestations de très grande qualité au Qatar, se réinventant dans un rôle de milieu de terrain avancé qui lui sied à merveille. Il n'a malheureusement pas réalisé une très bonne finale face à l'Argentine de Lionel Messi, mais à l'image de Kylian Mbappé, qui n'a pas pris de vacances et a rejoué avec le Paris Saint-Germain mercredi dernier, le père de 3 enfants est rentré directement à Madrid. Il a donc pu être aligné par son entraîneur ce 29 décembre pour le match de rentrée de l'Atletico Madrid et il avait prévu une petite surprise pour ses fans.

Les internautes ne valident pas vraiment

Adepte des changements de looks radicaux, Antoine Griezmann s'est cette fois laissé allé au rose électrique ! Une couleur peu habituelle, mais qui semble bien plaire au joueur, tout sourire au moment de son entrée sur le terrain, comme on peut le voir sur l'image partagée par le compte Actu Foot. Un changement qui a fait débat dans les commentaires puisque certains adorent. "Il est magnifique comme toujours", écrit une internaute, mais malheureusement pour lui, la plupart des commentaires ne vont pas dans ce sens. "Il joue à quoi ?", "Sérieux soucis ce mec" ou encore "Griezmann, plus connu pour ses coiffures que pour ses prestations sur le terrain...", les critiques sont nombreuses !