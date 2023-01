Antoine Griezmann : Sa fille Mia (7 ans), reine du skate, opte pour un look totalement rose !

Si Antoine Griezmann est une star du foot, sa fille Mia s'imagine plutôt en skateuse de haut vol. Pourtant, en ayant grandi avec un père qui a consacré sa vie à son sport, elle aurait pu elle aussi, à l'image de son petit frère Amaro, s'intéresser au ballon rond, mais rien n'y a fait, la petite fille de 7 ans est déjà mordue de planche à roulettes. C'est sa mère, Erika Choperena, qui a révélé cette nouvelle passion sur son compte Instagram. Suivie par plus de 340 000 abonnés sur Instagram, la belle brune a partagé une photo dans sa story le 12 janvier dernier dans laquelle on peut voir Mia en train de marcher avec un sac à dos et un casque de protection accroché.

Erika ajoute l'emoji d'une planche à rouler sur le côté, expliquant ainsi que sa petite Mia pratique désormais le skate. Après la première photo, la jeune maman a récidivé ce 15 janvier en publiant de nouveaux clichés de Mia, qui a depuis opté pour un nouveau look bien plus original. Sur la première photo, on peut voir la jeune fille de dos, son casque rose et bleu sur la tête et une doudoune rose métal. Un style que ne renierait pas Antoine Griezmann, qui a récemment décidé de se faire une belle teinture rose, qui a beaucoup fait parler. Sur la deuxième photo, on peut voir la petite sur son skate, avec ses protections aux coudes et aux genoux et sa doudoune qui vient de chez Karl Lagerfeld (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Une planche qui vient d'un région chère au coeur des Griezmann

Sur le dernier cliché partagé par Erika Choperena, on peut voir de plus près la très belle planche sur laquelle roule Mia. Un skate visiblement éco-responsable, fait à la main au Pays basque. Rien d'étonnant puisque la jeune maman est originaire de cette région et que c'est là qu'elle y a rencontré son mari, lui qui a joué pour la Real Sociedad dans ses jeunes années.

Antoine Griezmann et sa femme tiennent peut-être une future star du skate avec la petit Mia, déjà très à l'aise et qui fait la fierté de sa mère. De son côté, le Français de 31 ans, après une Coupe du monde de très haut niveau, est rentré à Madrid en famille où il continue de s'épanouir grandement.