Antoine Griezmann : Sa fille Mia (7 ans) lookée en skater girl, photo craquante de sa maman

Les chiens ne font pas des chats, comme dit l'adage et Antoine Griezmann doit certainement être très content de voir que sa fille Mia (7 ans) se met au sport. La star des Bleus a eu un parcours assez compliqué dans sa jeunesse pour en arriver à son statut actuel. Considéré comme trop petit et trop chétif par les centres de formation français, il a quitté Mâcon et sa famille en 2005, âgé seulement de 14 ans, pour rejoindre l'Espagne la Real Sociedad, dans le Pays basque. Un choix payant qui en fait aujourd'hui l'une des plus grandes stars du football. Installé à Madrid, une ville où il se trouve depuis 2014 et où il est revenu après un passage raté du côté du FC Barcelone, le grand copain de Paul Pogba semble plus épanoui que jamais.

Après une Coupe du monde de premier plan où il a été l'un des meilleurs joueurs français, Antoine Griezmann est retourné à la maison en compagnie de sa femme, Erika Choperena et de leurs trois enfants, Mia (7 ans), Amarao (4 ans) et la petite dernière, Alba (2 ans). Des enfants qui partagent tous une particularité assez étonnante puisqu'ils sont tous nés le 8 avril ! Ce n'est d'ailleurs pas leur seul point commun puisqu'ils se retrouvent également dans leur amour pour le sport. Si Amaro est déjà un grand fan de football, on connaît moins les hobbies de leur fille aînée, Mia. Très active sur les réseaux sociaux, la mère des enfants aime bien partager des petits moments de vie et c'est ce qu'elle a fait ce 12 janvier en publiant dans sa story une jolie photo de Mia (qui est à retrouver dans le diaporama).

Mia, future star du skate ?

Bonnet sur la tête et sac à dos sur les épaules, la petite blonde est en train de marcher dans la rue, un casque accroché à son sac. Erika ajoute l'emoji d'une planche à rouler sur le côté, expliquant ainsi que sa petite Mia pratique désormais le skate. Une discipline à la mode, mais pas sans risque, c'est pourquoi la jeune fille n'oublie pas de porter des protections.

Très porté sur le sport, Antoine Griezmann doit certainement être très content de voir sa fille s'adonner au skate. Ce n'est d'ailleurs pas le seul intérêt du footballeur de 31 ans, qui est aussi très porté sur la mode et son look. Dernièrement, il a opté pour une teinture rose électrique qui a énormément fait parler et qui semble beaucoup lui plaire !