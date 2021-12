Antoine Wend : Qui est ce Français, doué et canon, qui a remporté "X Factor" à l'étranger ?

L'émission X Factor n'est peut-être plus diffusée en France depuis 10 ans, mais elle est toujours d'actualité dans d'autres pays. Dimanche 26 décembre 2021, la version lituanienne a diffusé sa grande finale, et surprise : un Français a gagné ! Comme l'a rapporté le Figaro, l'heureux gagnant est Antoine Wend, un étudiant en architecture et chanteur de 27 ans originaire de Notre-Dame-de-Bondeville, près de Rouen (Seine-Maritime).

Après huit semaines de compétition, Antoine Wend a gagné la 9e édition de l'émission X Faktorius, en duo avec son pianiste Mindaugas Pundzius, rencontré en Lituanie il y a quelques années. Ce duo Mando s'est illustré tout au long de cette saison en reprenant quelques grands classiques français tels que Je suis malade de Serge Lama et le risqué SOS d'un terrien en détresse. Antoine Wend a également interprété plusieurs titres en anglais, en reprenant Sam Smith, Queen, Sia et Céline Dion.

Dimanche, les deux artistes ont remporté la finale, le chèque de 15 000 euros et le contrat avec Universal qui va avec. "MERCI. Je n'ai pas d'autre mot pour vous dire à quel point nous sommes reconnaissants. Vous réalisez notre rêve et ce n'est que le début", s'est réjouit le jeune chanteur sur son compte Instagram.