Antonin (Les douze coups) éliminé : sa cagnotte de 76 535€ va être très utile...

On s'était habitué à son joli sourire. Depuis des jours, Antonin dévoilait sa culture générale sur le plateau de l'émission Les 12 coups de midi, auprès de Jean-Luc Reichmann. Mais l'animateur a dû lui faire ses adieux le dimanche 19 juillet 2020. Une certaine Caroline l'a surpassé de très peu.

Les premiers jours, j'étais un peu déprimé

C'est une chance inouïe pour le jeune homme de 20 ans, qui est reparti avec 76 535 euros en poche. Mais bien sûr, la déception est grande. "Je n'étais pas forcément préparé à mon départ. Je n'ai pas fait un discours très développé. C'est le jeu. Être resté aussi longtemps, c'était inespéré, explique-t-il à Télé Loisirs. C'était assez difficile. J'approchais des vingt participations, mon objectif. J'étais déçu de ne pas y arriver. Je commençais à m'habituer, et à prendre mes marques sur le plateau [...] Sur les premiers jours, après, j'étais un peu déprimé. Tout va très vite, et d'un seul coup, on se retrouve chez soi. Il n'y a plus le stress ni l'excitation de l'émission. Mais on s'y fait vite et on prend conscience de ce qu'on a réalisé."

Je vais rembourser des petites dettes

Il n'a pas atteint l'objectif qu'il s'était fixé, celui des 100 000 euros de gain. Mais il peut être fier de lui. D'ailleurs, le candidat a déjà utilisé une partie de sa cagnotte pour une jolie cause, puisqu'il a reversé 500 euros aux famille de Mélanie Lemée, une gendarme tuée par un chauffard qui tentait d'échapper à un contrôle routier, et à celle de Philippe Longuillot, un chauffeur de bus agressé par des passagers à Bayonne. "J'ai déjà fait du shopping, c'était assez violent. Je ferai peut-être un voyage à Rome, prévoit-il. Je vais rembourser des petites dettes et mettre de côté pour le futur." De folles rumeurs disaient en effet qu'Antonin était fauché.... Pas tout à fait !

Après avoir assisté à son parcours sur TF1, on peut l'affirmer : celui-ci sera brillant.