Antonin (12 Coups de midi) sans "un rond" ? Il s'explique sur sa situation

C'est le nouveau Maître de midi et il s'appelle Antonin ! À seulement 20 ans, il est rentré en force dans la compétition des 12 Coups de midi en éliminant Colas, celui qui avait pris la place d'Éric. Chacune de ses participations lui a valu de faire grimper sa cagnotte, pour son plus grand plaisir... et soulagement. En effet, Antonin a confié auprès de TV Mag il y a quelques jours qu'il avait rencontré quelques soucis d'argent dans le passé. "En septembre dernier, ma carte bancaire était bloquée à cause d'un découvert de 500 euros. Je n'avais plus un rond. Je faisais les fonds de tiroir pour pouvoir m'acheter à manger et mon colocataire m'avait avancé de l'argent." Avec le joli chèque qu'il est déjà certain de toucher grâce à l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann, le candidat assurait néanmoins être désormais à l'abri du besoin. Toutefois, il n'en profiterait pas pour flamber. "Mon colocataire dit à tout le monde que je [n'avais] pas changé, je suis toujours aussi radin", blaguait-il auprès de nos confrères.

Il n'en fallait pas plus pour qu'Antonin soit par la suite requalifié de "fauché" et de "radin" un peu partout sur la Toile. Dépassé par le phénomène, le jeune Picard a eu l'occasion de s'expliquer sur sa situation lors d'un entretien accordé à Femme actuelle. "Dans les interviews, ça a été largement repris et exagéré, le fait que je sois à sec. J'ai conscience qu'il y a des gens qui sont dans des difficultés extrêmes et je n'ai pas envie de faire la pleureuse", a-t-il clarifié, ajoutant qu'il ne s'agissait là que "d'une anecdote sur le fait qu'en septembre dernier, [il était] à sec". Depuis cette période trouble, Antonin a largement sorti la tête de l'eau, et ce, même avant son arrivée dans les 12 Coups de midi. "Ça va mieux, j'ai un travail. Et puis je n'étais pas à la rue non plus", confie celui qui est désormais assistant parlementaire pour le sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi.

S'agissant de sa soi-disant "radinerie", il réfute ces accusations et évoque une blague entre son colocataire et lui. "Alors là, pareil, ce sont encore les sites d'info qui exagèrent tout. Je disais que ces gains n'allaient pas changer fondamentalement mon mode de vie, et que j'allais surtout économiser pour la plupart. En fait, mon coloc dit ça à tous mes amis pour rire, il a un humour un peu grinçant. Il raconte juste que je n'ai pas pris le melon et que je suis toujours aussi radin, malgré la télé ! Donc, il dit ça en rigolant", se justifie-t-il. Et d'ajouter : "Je suis économe, c'est vrai, parce que justement j'ai connu des moments difficiles et l'argent était un sujet compliqué pour moi." Voilà qui est clair.