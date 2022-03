Apolline de Malherbe à deux doigts du fou rire à l'antenne : une référence coquine en cause...

La journaliste, qui a succédé à Jean-Jacques Bourdin (mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle) et l'émission Bourdin Direct en 2020 à la case horaire de 6h à 8h30 en proposant la nouvelle matinale Apolline Matin, avait largement fait parler d'elle en février en attaquant le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin sur la pauvreté de son bilan au gouvernement. Ce dernier avait alors qualifié de "populiste" les attaques de la journaliste et déclaré "calmez vous, ça va bien se passer" en réponse au ton sec de la journaliste. Réponse qui n'avait absolument pas plus à la présentatrice d'RMC qui rétorquait, "je vous demande pardon, comment vous me parler ? C'est quoi le problème ? (...) Je trouve ça sidérant votre manière de répondre. Ce n'est pas une réponse, c'est presque une offense."

Dans le privée, Apolline de Malherbe est maman de 4 enfants et est la compagne d'Harold Hauzy, un ancien conseiller de communication de Manuel Valls.