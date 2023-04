Apolline de Malherbe accusée de s'être appropriée une affaire de Ca peut vous arriver, Julien Courbet dénonce

La semaine a débuté avec un petit différend avec un autre média pour Julien Courbet et son équipe. Ce mardi 11 avril 2023, le présentateur de Ca peut vous arriver (M6/RTL) a en effet révélé qu'un concurrent avait tenté de s'approprier l'une de leurs affaires.

Dès le début de l'émission, Julien Courbet a expliqué que Bernard Sabbah avait "la fumée qui sort des nasaux" . "Pour ceux qui ne le savent pas, on va quand même y revenir un peu rapidement car je trouve le procédé un peu incroyable. Le petit jeune homme qui était là mercredi dernier, qui avait son fauteuil qui a été écrasé dans la soute à bagages de Lufthansa, n'arrivait pas à se le faire rembourser. En direct, le patron de la compagnie nous a dit qu'il allait le rembourser immédiatement, ce qui est le cas. Et là, une chaîne concurrente semble dire : 'Nous avons appelé Lufthansa pour que ce jeune homme ait un fauteuil et a récupéré le truc. On va mener une enquête'", a révélé l'époux de Catherine dans un premier temps.

Il a ensuite présenté un nouveau litige, avant d'évoquer à plusieurs reprises cette fameuse affaire. Quelques minutes plus tard, Julien Courbet a contacté Stanislas Vignon, le chef d'édition. L'occasion de faire savoir que la rédaction en chef de l'émission était en colère. "Ca rouspète un peu du côté de la rédaction en chef. Alain Azhar n'est pas très content. Je pense qu'il va falloir rectifier ça à l'antenne", a confié le jeune homme dont le drôle de surnom a été dévoilé plusieurs fois en direct. "Ca me paraît tellement aberrant de dire qu'ils ont réglé un problème, alors que là on l'a appelé, on l'a réglé. Vous y avez assisté", a poursuivi le présentateur. Et d'ajouter que Bernard Sabbah était "très énervé", car c'est lui qui avait négocié cette affaire.

La maman du jeune homme s'explique

Bien qu'il n'ait rien contre ce média concurrent en question, Julien Courbet a précisé qu'une enquête était en cours pour en savoir plus. Après une coupure pub, il a dévoilé des images de ce qu'il s'était passé en direct mercredi dernier, dont l'appel du directeur général de Lufthansa qui s'engageait à rembourser le jeune Lenny et sa famille. Puis il a confié que ce sont leurs "amis mais néanmoins concurrents de RMC" qui se sont emparés de cette histoire, en se vantant de l'avoir réglée. Après quoi, Stanislas Vignon a lancé un audio de l'émission d'Apolline Matin de ce matin où Apolline de Malherbe a déclaré : "Nous avons évidemment contacté Lufthansa et comme par magie, l'entreprise a reconnu son erreur. Elle évoque un cafouillage en interne."

La maman de Lenny a ensuite pris la parole en direct, dans Ca peut vous arriver, pour expliquer qu'elle avait contacté plusieurs rédactions pour tenter de résoudre le problème de son fils. Mais, l'affaire ayant été réglée dans le programme de M6/RTL, Stéphanie a envoyé un mail à RMC pour leur faire savoir qu'elle avait été réglée dans le programme de Julien Courbet et qu'elle ne souhaitait plus passer à l'antenne. Le sujet a malgré tout été diffusé. "Ce n'est pas très grave ce qu'il se passe. Il faut être précis c'est tout", a conclu le présentateur qui était heureux que Lenny et ses proches aient obtenu gain de cause. "Le plus important".