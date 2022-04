Apolline de Malherbe excédée par Jean Lassalle : échange tendu en direct !

Essayant tant bien que mal d'obtenir de Jean Lassalle des réponses sur son programme et ses propositions pour les Français sur divers sujets comme le pouvoir d'achat, Apolline de Malherbe n'a guère obtenu grand chose. Il faut dire que le candidat, qui a entretenu un faux suspens sur un possible retrait de sa candidature, répète à l'envie que le président Emmanuel Macron sera réélu lors de la présidentielle. Et il accuse les médias d'avoir oeuvré, en partie, en cela, à cause de "tous les appuis qu'il a". Et Jean Lassalle de citer plusieurs puissants hommes d'affaires et de médias...

"Cette campagne est pourrie, pour une fois pas par les politiques puisqu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant !", a-t-il taclé, exaspérant Apolline de Malherbe, qui lui a fait remarquer que pendant deux heures avant elle donnait la parole aux auditeurs pour qu'ils posent toutes leurs questions et fassent vivre le débat.

Pour rappel, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 10 avril 2022. Pour le moment, tous les récents sondages annoncent la qualification d'Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen. Mais Jean-Luc Mélenchon, désormais solidement accroché à la troisième place, pourrait créer la surprise. Affaire à suivre !