Apolline de Malherbe surprise pour son anniversaire : le cadeau très hot prévu par son équipe

Le 21 mars 2023 était une journée spéciale pour Apolline de Malherbe. Ce jour-là, la présentatrice de RMC Story fêtait ses 42 ans. Et en ce jour particulier, l'un de ses collègues n'a pas manqué de lui adresser quelques mots en direct. L'occasion de découvrir le cadeau hot qui l'attendait.

Mardi, Apolline de Malherbe était aux commandes d'un numéro inédit d'Apolline Matin. Et avant de s'entretenir avec le député Olivier Marleix, la charmante brune a reçu Arnaud Demanche sur le plateau pour sa chronique humoristique. Et, avant de partir, il n'a pas manqué de souligner que c'était l'anniversaire de la présentatrice. Alors que la chanson Happy Birthday To You était lancée, il a déclaré : "Sinon Apolline, on n'aurait pas quelque chose à fêter ? Je me suis laissé dire que c'était votre anniversaire. Bon anniversaire Apolline ! Déjà 36 ans. Ça file le temps, comme elle grandit vite ! Alors on a un cadeau ! Cette semaine, vous deviez recevoir Stanislas Guérini. On a milité auprès de la direction et on l'a remplacé par Bradley Cooper..."

Un cadeau spécial

Cette dernière déclaration a bien fait rire Apolline de Malherbe. Mais, elle l'ignorait, elle n'était pas encore au bout de ses surprises. "C'est mieux que Stanislas Guérini. On vous souhaite un très bel anniversaire ! On sera tous ensemble dans la rédaction tout à l'heure pour un autre de vos cadeaux. On a prévu un numéro de chippendales avec Charles Magnien, Emmanuel Lechypre et moi ! Manu m'a dit : 'J'ai appris à twerker rien que pour elle", a-t-il poursuivi.

Arnaud Demanche a ensuite expliqué que la mère de famille serait assise sur une chaise pendant que ses collègues masculins feraient le show devant elle. "Prévoyez des lunettes de soleil, pour le plaisir des yeux. Manu m'a dit : 'Je suis au point, je sais shaker mon booty comme personne.' Donc préparez-vous à être éblouie ma chère Apolline", a-t-il conclu avant de préciser qu'il serait de retour le lendemain. Amusée, la reine du jour l'a remercié de cette charmante attention à laquelle elle ne s'attendait peut-être pas.