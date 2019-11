Ariana Grande, malade et obligée d'annuler des concerts : "J'ai très très mal"

C'est une nouvelle qui devrait vous laisser sans voix. En plein milieu de son Sweetener Tour, Ariana Grande a commencé à annuler des dates. En cause, son état de santé que la chanteuse décrit comme plutôt inquiétant sur les réseaux sociaux. Après avoir déçu le public du Rupp Arena de Lexington le 17 novembre 2019, l'interprète d'Into You a pris la parole sur les réseaux sociaux. "J'ai très très mal et je respire très difficilement pendant mes concerts, explique-t-elle. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe avec mon corps en ce moment et j'ai besoin de le découvrir."

Mon état ne s'améliore pas du tout

La tournée d'Ariana Grande était pourtant sur le point de se terminer. La jeune Américaine de 26 ans, qui a commencé sa série de concerts en mars dernier – et a offert deux spectacles à la France en août 2019 – devait en effet stopper les représentations juste avant les fêtes de fin d'année à Inglewood, en Californie. Mais il semblerait que le programme soit sur le point de changer. "J'ai peur de devoir annuler quelques-unes de mes dates, poursuit-elle. Je suis vraiment déçue et j'ai peur de découvrir pourquoi mon état ne s'améliore pas du tout. Parce que ça fait déjà trois semaines que ça dure."

Surmenée pour oublier

Si elle prévoit d'aller voir le docteur, Ariana Grande se contente pour l'instant de perfusions de vitamines, de tisanes et d'épisodes de Gossip Girl. Un surmenage ne serait pourtant pas étonnant. En l'espace de quelques mois, Ariana Grande a été la cible d'un terrible attentat, s'est séparée de Pete Davidson, a dû faire face à la mort de son ex Mac Miller... mais elle a tout de même trouvé la force de sortir deux albums et de parcourir le monde pour les défendre auprès de ses fans. "Le deuil m'a demandé beaucoup, se souvenait-elle dans les colonnes de Vogue. Je ne dis pas que ce que nous avions était parfait, mais merde, quoi. C'était la meilleure personne au monde et il ne méritait pas les démons qui le hantaient." Si elle s'est un temps réfugiée en studio, Ariana Grande n'est pas à l'abri d'un contrecoup. Espérons qu'elle pourra bientôt dire Thank U Next à ses vilains microbes...