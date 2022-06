Ariane Séguillon, son expérience "catastrophique" avec un ballon gastrique : "J'ai souffert le martyre" (EXCLU)

As-tu fini par pardonner ce silence ?

Le pardon n'est pas l'oubli. Oui j'ai pardonné parce qu'une vie de colère et de haine et de rancoeur... mieux vaut arrêter de vivre. J'ai évidemment une colère en moi, qui est latente, parce qu'on m'a enlevé mon petit frère. Mais j'ai pardonné le silence parce que c'était une autre époque. Maintenant, on parle de la pédophilie, de tout ça, on apprend aux enfants à en parler. A mon époque, on vous mettait des mains aux fesses, on ne trouvait pas ça très agréable mais on trouvait ça normal...

Michel Sardou a, à sa manière, eu un rôle important à jouer dans ta vie...

Je le connaissais peu, parce que j'écoute plutôt du hard rock. On m'avait dit du mal de lui mais je n'écoute jamais ce qu'on dit sur les gens, parce que le jugement est souvent faux et galvaudé. Le jour de la première de notre pièce, mon petit frère m'avait annoncé qu'il allait avoir une trachéotomie complète. J'étais dans un état... personne n'a remarqué sauf Michel, qui m'a demandé si ça allait. Je lui ai raconté. Il m'a dit : "J'ai un copain qui l'a fait, il a guéri, il a reparlé très vite". Il a été super. Il voyait bien que j'étais mal dans ma peau. On a beaucoup parlé de problèmes de poids, puisque sa maman en avait souffert. C'est lui qui m'a dit : "Il faut que tu te soignes, tu vas aller jusqu'où ?". Je ne l'ai pas gardé dans ma vie mais c'est ça, la vie. C'est fait de rencontres...

