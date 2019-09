Arié Elmaleh et sa compagne Barbara Schulz s'offrent une soirée policière

Si la fin de l'été marque le retour des transats et des bouées dans la remise de jardin, cela donne aussi le top départ du retour des spectateurs dans les salles de spectacles. Le théâtre de la Pépinière, qui a rouvert après des travaux, a reçu ses premiers invités le 10 septembre pour la pièce La Souricière.

Sur le photocall de la soirée, on pu voir défiler plusieurs personnalités comme le comédien Arié Elmaleh, au look détendu casquette sur la tête, accompagné de sa chérie Barbara Schulz, dans une jolie robe de soirée. Étaient aussi présents Alysson Paradis, Alex Vizorek, Sylvie Testud, Arthur Jugnot, Pascale Arbillot ou encore Jean-François Balmer et sa femme Françoise, Rachel Arditi, François Vincentelli, Samuel Labarthe, Pierre Santini et sa femme Lysiane, Alain Bouzigues, Claire Nadeau, Marie-Christine Barrault, Raphaëline Goupilleau, Florence Darel, Caroline Verdu, Anne Rotenberg, Salomé Lelouch, Nicolas Vaude, Elise Larnicol, Noémie Elbaz, Thibault Ameline et sa compagne Chloé Lambert, Jean-Paul Bordes et Anne Richard...

La Souricière, pièce policière signée de la géniale et regretté écrivaine anglaise Agatha Christie, est cette fois mis en scène par Ladislas Chollat. A l'affiche, on retrouve Dominique Daguier, Sylviane Goudal, Stéphanie Hédin, Brice Hillairet, Pierre-Alain Leleu, Marc Maurille, Christelle Reboul et Pierre Samuel.

L'histoire : "Londres. Un meurtre vient d'être commis... Pendant ce temps, l'émotive Mollie et l'ordinaire Giles Ralston ouvrent une pension de famille dans la campagne londonienne... Alors qu'une tempête de neige les immobilise avec leurs cinq pensionnaires, la détestable Madame Boyle, l'espiègle Christopher Wren, le rigoureux Major Metcalf, l'étrange Mademoiselle Casewell et le fantasque Monsieur Paravicini, le méticuleux inspecteur Trotter vient leur annoncer que le meurtrier est l'un d'eux."

Thomas Montet