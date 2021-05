Arielle Dombasle en deuil et effondrée : son hommage à Nicolas Ker

"Nicolas est mort", voilà comment Arielle Dombasle partage sa douleur avec ses fans. Dans une vidéo publiée sur Twitter le mercredi 19 mai 2021, la chanteuse rend hommage à son complice de toujours, Nicolas Ker. Larges lunettes noires, la chanteuse a l'air particulièrement ébranlée par le décès du compositeur du groupe Poni Hoax. Après ces quelques mots, elle a partagé des extraits de clips où l'on peut entendre la voix de Nicolas Ker.

"Nicolas Ker died. Nicolas is gone. L'ange noir à la fureur de vivre. Le dandy incandescent à la voix d'or, au rire dionysiaque, au coeur déchiré... Nous te pleurons toujours", a écrit Arielle Dombasle, toujours aussi touchée à quelques jours du décès de son ami. Nicolas Ker est mort à l'âge de 50 ans seulement, comme l'avait annoncé son label à l'AFP lundi, sans préciser le contexte de son décès.

Connu pour sa vie d'excès - décrite dans le documentaire Drunk in the House of Lords -, Nicolas Ker avait collaboré plusieurs fois avec Arielle Dombasle, comme avec son mari Bernard Henri Levy, pour qui il avait composé des musiques de films. En tout, Arielle et Nicolas ont produit deux albums, dont Empire sorti en juin 2020 et le film Crystal Palace, tragédie musicale déjantée.