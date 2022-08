Arielle Dombasle poitrine à l'air en vacances : sa vidéo topless fait forte impression

"Un vrai petit taureau"

En juin 2021, alors qu'elle était invitée dans l'émission Les Grosses Têtes présentée par Laurent Ruquier sur RTL, elle faisait des révélations inattendues sur sa vie sexuelle avec l'homme d'affaires Bernard-Henri Lévy qu'elle a épousé en 1993. Elle avait alors rebondi à une blague de l'animateur en faisant ainsi référence à la vigueur de son mari sous la couette. "Non mais c'est vrai que c'est un vrai petit taureau, ça je peux vous dire... Ah ouais.." lâchait-elle.

L'interprète d'Amour Symphonique semble donc épanouie dans son couple même si elle révélait récemment pour Télé-Loisirs avoir été contrainte à plusieurs reprises à faire des sacrifices pour protéger sa relation avec BHL. "Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas pour rester avec lui. Il y a des films où je dis non. Partir six mois en Alaska (...) Déjà on est fatalement séparés. Je suis toujours dans la fiction et lui-même voyage tellement" confiait-elle. Des concessions qui ont permis au couple de trouver un équilibre et de vivre aujourd'hui le parfait amour.