Arielle Dombasle et sa vie sexuelle avec BHL : "C'est un vrai petit taureau..."

Arielle Dombasle est une épouse comblée. Toujours aussi folle d'amour pour son mari Bernard-Henri Lévy, la star a fait des confidences surprenantes sur la vitalité de leur couple. Sous la couette, malgré le temps qui passe, c'est la fête !

C'est autour de la table des Grosses Têtes, sur RTL, qu'Arielle Dombasle a lâché ses inattendues révélations sur sa vie sexuelle. Dans l'émission du mardi 22 juin 2021, l'animateur Laurent Ruquier a notamment évoqué la réouverture tant attendue du célèbre magasin La Samaritaine, à Paris. Taquin et jamais avare d'un jeu de mots, il a alors plaisanté sur le fait que la star d'Un Indien dans la ville n'allait sans doute pas là-bas mais plutôt "au BHL". Une petite blague sur le BHV, un autre grand magasin de la capitale, et BHL, les initiales de son mari. Pas très fan de la blague, Christine Bravo - qui a fait son retour il y a quelques mois maintenant - a alors lâché : "C'est horrible ce que tu viens de dire, je viens d'avoir l'image, comme on mène la vache au taureau (...) 'Elle va au BHL'. On ne mène pas la Arielle au BHL, enfin !"

Laurent Ruquier a alors rétorqué : "Vous avez vu la taille de la vache ? Alors franchement Christine Bravo je serais vous, je me méfierais de ce que je dis... Mais, elle y va toute seule, au BHL !" Un échange un peu lunaire qui a toutefois amusé Arielle Dombasle. "Non mais c'est vrai que c'est un vrai petit taureau, ça je peux vous dire... Ah ouais...", a-t-elle alors répondu en référence à la vigueur de son mari. Alors qu'on lui demandait si le clivant philosophe toujours impeccablement vêtu à la guerre était "chaud", elle a répondu par la positive ! "Ah ben très ! Mais enfin !", a confié Arielle, qui avait déjà eu l'occasion par le passé de révéler qu'entre eux, le désir charnel était toujours présent après plusieurs années. Pour rappel, le couple s'est officiellement marié en 1993 et n'a jamais eu d'enfant.