Armande Altaï : "Je n'ai pas d'argent (...) je porte parfois des rideaux"

Presque tout le monde connaît le nom d'Armande Altaï et se rappelle de ses looks très travaillés, voire un peu décalés. L'ex- professeure de chant de l'émission culte de TF1 Star Academy a aujourd'hui 75 ans mais ne compte pas prendre sa retraite. Et pour cause, elle doit encore travailler pour manger.

Jeudi 26 mars, à l'animateur Jordan De Luxe sur Non Stop People, Armande Altaï a révélé toucher une petite retraite. "Je n'ai pas d'argent. J'ai 900 euros de retraite", a-t-elle lâché en donnant des explications. C'est ça les artistes marginaux qui ne font pas des trucs qui marchent. Et je serai obligée de travailler jusqu'à la mort, mais il n'y a pas de problème. Et je ne gagne pas tellement d'argent."

L'artiste marginale jusqu'à l'ourlet de ses robes a ensuite révélé combien elle était payée à l'époque où elle travaillait pour la Star Academy, qui faisait alors des millions de téléspectateurs et autant de millions de recettes publicitaires. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle touchait une plutôt belle somme sans être extravagante : "En 2001 c'était encore des Francs et j'ai touché 30 000 francs par mois [soit quasi 6000 euros, ndlr] dont la moitié est partie. Ce qui est normal en même temps, j'ai payé des impôts et puis c'est parti depuis longtemps ce n'est pas beaucoup dans une vie."

Il n'y a donc pas de petites économies avec Armande Altaï. D'ailleurs, elle qui est toujours très apprêtée a confessé ce qui inspire ses looks et ce qu'elle raconte est étonnant : "Ce que je porte parfois c'est des rideaux que je décroche, que j'accroche avec quelques épingles à nourrice et je les porte en soirée comme ça et tout le monde me dit : 'Oh qu'est-ce qu'elle est bien, où elle a trouvé ça ?'" Forcément, difficile d'imaginer de chez quel créateur peut bien provenir une tenue pareille !