Arnaud (Koh-Lanta 2021), "un grand malade" : sa technique de pêche violente surprend

Dans son portrait, Arnaud était pourtant dépeint comme un sensible qui fond devant ses six enfants. Il n'est peut-être pas le plus grand sportif des candidats mais il fera tout pour gagner et amener sa tribu le plus loin possible.

Pour rappel, à l'issu de ce premier épisode, c'est Sylviane, de l'équipe des Jaunes, qui a été éliminée. La quadragénaire a estimé ne pas avoir su trouver sa place au milieu des stratégies et des manipulations.