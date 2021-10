Arnaud Montebourg remarié : Qui est sa première femme Hortense de Labriffe ?

Peu avant de fêter ses 59 ans, Arnaud Montebourg a dit oui, le 2 octobre 2021, à son amoureuse Amina Walter, avec laquelle il avait officialisé en mai 2019. L'homme politique écrit de nouvelles pages dans l'histoire de sa vie sentimentale, souvent sous les feux des projecteurs en raison de ses romances avec la journaliste Audrey Pulvar, l'actrice Elsa Zylberstein puis l'ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti - mère de sa dernière fille, Jeanne. Mais avant elles, il y avait Hortense de Labriffe, sa première épouse et mère de ses deux aînés. Qui est celle qui a épousé en 1997 l'ancien ministre du Redressement productif ?

Membre du parti socialiste depuis 1985, Arnaud Montebourg n'était pas prédestiné à croiser la route de Hortense de Labriffe au milieu des années 1990, fille du comte Antoine de Labriffe et de la comtesse, née Anne de Lacretelle. Cette descendante de l'impératrice Sissi vient donc d'une famille de grande lignée et a collaboré avec moins qu'Édouard Balladur et de Philippe Douste-Blazy. Dans le livre de Guy Benhamou que Gala cite, Arnaud Montebourg, l'ambition à tout prix, leur mariage n'était pas très bien vu et lors de leurs noces en l'abbaye cistercienne de Valmagne le 31 mai 1997 : "Les Labriffe ne sont représentés que par une petite poignée de convives ; la maman d'Hortense, son frère et quelques amis." Peu après, le jeune marié devient député de Saône-et-Loire et entame concrètement sa carrière dans la politique.

Née en 1968, Hortense de Labriffe a obtenu une maîtrise de science politique à l'université de Paris I puis un master professionnel (DESS) en communication politique et sociale mais s'est aujourd'hui éloignée de la politique. Elle est désormais secrétaire générale de l'association des producteurs indépendants du cinéma français (API), un organisme qui a pour objectif de défendre les droits des producteurs vis-à-vis des pouvoirs publics, des chaînes de télévision et des fournisseurs d'accès Internet. Le couple aura deux enfants, Paul, né en 2000 puis Adèle, en 2002. L'implication politique d'Arnaud Montebourg a-t-elle eu raison de leur histoire ? "Un jour, peut-être, on parlera des ravages de la politique; là, c'est trop tôt", confiait en 2011 Hortense de Labriffe, alors en pleine procédure de divorce et interrogée par Paris Match dans le cadre d'un sujet sur les séparations des hommes politiques.

Le 7e art comble professionnellement Hortense de Labriffe et elle a transmis sa passion à sa fille Adèle. La jeune femme vient de fêter ses 19 ans et a choisi la voie de comédienne. Sur son compte Instagram, Hortense de Labriffe loue les talents de son enfant, comme son tournage du prochain film de Jean Marc Barr et Pascal Arnold, Les Indociles.