Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti : Leur fille Jeanne née grande prématurée, une lourde épreuve

Arnaud Montebourg est un homme aux anges ! A l'aube de ses 59 ans, le candidat à la présidentielle 2022 s'est remarié, choisissant pour épouse Amina Walter, directrice générale déléguée de la société LeLynx.fr. Ce mariage qui date du 2 octobre 2021 ouvre un nouveau chapitre dans la vie de l'ancien ministre du redressement productif, marquée par d'autres grands moments, mais également des épreuves. Parmi elles, la naissance de sa dernière fille qu'il a eue avec Aurélie Filippetti, Jeanne, en 2015. Un heureux événement qui a qui a été doublé par l'angoisse car l'enfant est née grande prématurée.

En couple entre 2014 et 2017, Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti ont accueilli un bébé au mois de septembre 2015. Chacun a déjà des enfants, lui en a eu deux, Paul et Adèle, avec Hortense de Labriffe dont il divorcera en 2010, elle a une grande fille, Clara, née d'une précédente relation. Ils voient leur vie basculer lorsque survient la naissance difficile de la petite Jeanne, après seulement cinq mois et demi de grossesse. L'ancienne ministre de la Culture confiait à La Dépêche : "La prématurité surgit dans la vie des parents d'une manière totalement impromptue. On se retrouve totalement démuni. (...) Beaucoup de problèmes surgissent après la sortie d'hôpital. Et selon que l'on soit puissant ou misérable, on n'est pas tous égaux face à cette situation."

Les parents ont dû patienter avant que leur bébé puisse atteindre les 2 kilos avant de pouvoir la faire quitter l'hôpital. Dans un portrait de Libération, l'ancienne ministre dévoilait avec pudeur ce que son accouchement, où elle a frôlé la mort, avait provoqué en elle : "Ça vous change." De son côté, Arnaud Montebourg avait abordé dans L'Express l'arrivée de son troisième enfant : "On a eu une grande inquiétude. Cela conduit à beaucoup de retenue. J'ai eu quatre mois de tergiversations profondes." Fort heureusement, Jeanne va bien maintenant et continue de bien grandir. "Grande prématurée, l'enfant se porte comme un charme et prépare son entrée en maternelle – 'dans le public', tient à préciser sa mère", écrivait Libération en 2018.