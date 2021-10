Diaporama Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti : Leur fille Jeanne née grande prématurée, une lourde épreuve

1 / 17 Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti : Leur fille Jeanne née grande prématurée, une lourde épreuve

2 / 17 Arnaud Montebourg et sa compagne Aurélie Filippetti aux assises de l'épargne et de la fiscalité, organisées par l'Association française d'épargne et de retraite (Afer) à l'université de la Sorbonne à Paris © Stéphane Lemouton/Bestimage





3 / 17 Aurelie Filippetti et son compagnon Arnaud Montebourg - Cocktail pour les 40 ans du Centre Georges Pompidou au centre Pompidou à Paris, France, le 10 janvier 2017.

4 / 17 Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti à la sortie du débat autour de la question "Comment mettre en oeuvre la transition écologique ?" à l'Institut Veblen à Paris. Le 15 décembre 2016

5 / 17 Arnaud Montebourg et Amina Walter - Opéra "Tosca Puccini" à l'hôtel national des Invalides dans le cadre de l'opération "Opéra en plein air" à Paris le 4 septembre 2019.

6 / 17 Le candidat à la primaire du Parti Socialiste pour les élections présidentielles Arnaud Montebourg et sa compagne Aurélie Filippetti visitent le théâtre Espace 44 à Lyon, le 10 novembre 2016. © Vincent Dargent/Bestimage

7 / 17 Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti lors du meeting de Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste (PS) à l'élection présidentielle 2017, à l'AccorHotels Arena de Paris, France, le 19 mars 2017.

8 / 17 Jérôme Guedj, Jean-Marc Germain, Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti et Jean-Luc Romero lors du meeting de Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste (PS) à l'élection présidentielle 2017, à l'AccorHotels Arena de Paris, France, le 19 mars 2017.

9 / 17 Aurelie Filippetti et son compagnon Arnaud Montebourg - Cocktail pour les 40 ans du Centre Georges Pompidou au centre Pompidou à Paris, France, le 10 janvier 2017.

10 / 17 Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti durant une rencontre-débat sur la thématique des arts et la culture, à la Maison de la Poésie à Paris, France, le 9 janvier 2017.

11 / 17 Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti durant une rencontre-débat sur la thématique des arts et la culture, à la Maison de la Poésie à Paris, France, le 9 janvier 2017. © Stéphane Lemouton/Bestimage

12 / 17 Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti à la sortie du débat autour de la question "Comment mettre en oeuvre la transition écologique ?" à l'Institut Veblen à Paris. Le 15 décembre 2016

13 / 17 Aurélie Filippetti - Déclaration de Arnaud Montebourg, candidat à la primaire de la gauche pour les élections présidentielles de 2017, au Rosa Bonheur à Paris le 1er décembre 2016. © Stéphane Lemouton/Bestimage

14 / 17 Arnaud Montebourg et sa compagne Aurélie Filippetti aux assises de l’épargne et de la fiscalité, organisées par l'Association française d’épargne et de retraite (Afer) à l'université de la Sorbonne à Paris, le 6 octobre 2016. © Stéphane Lemouton/Bestimage

Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg and Aurélie Filippetti at the Sorbonne University in Paris. October 6th, 2016.

15 / 17 Arnaud Montebourg et sa compagne Aurélie Filippetti aux assises de l’épargne et de la fiscalité, organisées par l'Association française d’épargne et de retraite (Afer) à l'université de la Sorbonne à Paris, le 6 octobre 2016. © Stéphane Lemouton/Bestimage

Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg and Aurélie Filippetti at the Sorbonne University in Paris. October 6th, 2016.

16 / 17 Arnaud Montebourg et sa compagne Aurélie Filippetti aux assises de l’épargne et de la fiscalité, organisées par l'Association française d’épargne et de retraite (Afer) à l'université de la Sorbonne à Paris, le 6 octobre 2016. © Stéphane Lemouton/Bestimage

Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg and Aurélie Filippetti at the Sorbonne University in Paris. October 6th, 2016.