Arnaud Tsamère célibataire dépité : "La 5e femme de sa vie est partie avec un autre"

Arnaud Tsamère maudit en amour ? L'humoriste révélé au grand public grâce à l'émission On n'demande qu'à en rire a connu une flopée d'échecs sentimentaux, à tel point que cela a fini de la convaincre qu'il ne trouverait peut-être jamais la femme de sa vie...

Interrogé par Paris Match à l'occasion de son retour sur scène, motivé par son ami Jérémy Ferrari, le populaire humoriste aujourd'hui âgé de 46 ans a évoqué sa longue dépression, entamée en 2019. A ce moment de sa vie, il n'avait plus envie de faire rire, vivait "comme une agression" chaque parole échangée avec des passants dans la rue et n'avait "plus rien à donner". Et pour cause : sans s'en rendre compte tout de suite, il était entré dans une phase dépressive. Il faut dire que sa vie intime n'a pas arrangé les choses. "La cinquième femme de sa vie est partie avec un autre deux ans auparavant", écrit le magazine. La fin de son couple, c'est Arnaud Tsamère qui l'a décrit le mieux : "Un marasme conjugal de plusieurs mois." Dans la foulée, il a aussi la douleur de perdre son père, emporté par le cancer en six mois...

La fin de son mariage avec Margot Laffite a finalement convaincu l'artiste qu'il resterait possiblement seul pour le restant de ses jours alors qu'il n'as pas encore atteint le cap de la cinquantaine. "Je n'ai pas trop mal réussi ma carrière, j'ai un fils génial [Albert, né en 2015, NDLR], une vie amicale formidable, mais j'ai accepté l'idée de ne pas être un homme de qui on reste amoureux longtemps. On ne peut pas tout avoir !", jure-t-il. Arnaud Tsamère a toutefois repris pied depuis cette période, quitté l'appartement partagé avec son ex et s'est remis à l'écriture. Dans son spectacle, il incarne d'ailleurs un homme largué qui n'hésite pas à se pointer chez le gynécologue de son ex ou à son mariage pour jeter une casserole de riz à l'homme qui lui a succédé ! "Il retrace vingt-cinq ans de vie sentimentale où il a joué le rôle de l'éternel quitté", précise le magazine.

Interview intégrale à retrouver dans Paris Match, édition du 24 février 2022.