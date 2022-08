Arthur : Photos de sa fille Manava endormie sur lui, une sacrée perturbatrice !

Les vacances se poursuivent tranquillement pour Arthur et les siens. Avant de rempiler une nouvelle année sur TF1, l'animateur se ressource grâce à des destinations toutes plus idylliques les unes que les autres. Avec sa femme Mareva Galanter, et leur fille Manava (7 ans), il s'est d'abord comme toujours envolé en Polynésie française - d'où est originaire l'ancienne Miss France. Le clan a ensuite opéré une brève pause dans le Sud de la France où le couple a pu assister au Festival de Ramatuelle et où leur fille a fêté son anniversaire. Mais ces derniers jours, ils ont encore une fois plié bagages, direction l'Italie et plus précisément l'île Santa Maria, dans le canal de Sicile.

Et pour découvrir cette région, Arthur a opté pour le bateau. En effet, sur Instagram, il a dévoilé des vidéos et photos de lui en train de conduire le luxueux navire qui les transporte. Et lorsqu'il ne joue pas les commandants de bord, l'animateur passe des moments précieux avec sa fille. Il s'est d'ailleurs amusé de voir à quel point il se révélait confortable pour Manava, qui peut s'endormir très facilement sur lui. "Quand j'essaie de faire une sieste avec ma fille. Elle dort pendant que moi je me tape le doudou qui pue", a-t-il ironisé sous des photos de lui, le doudou rose de Manava dans la figure. Comme d'habitude, le visage de l'enfant est caché.

Mareva Galanter documente elle aussi de son côté leurs vacances et s'émerveille devant sa fille et les paysages incroyables qui se dessinent derrière elle. "Petite fille du soleil", a-t-elle par exemple écrit mettant en avant Manava lors d'un sublime coucher de soleil.