Artus chute en maillot de bain : l'immense fail de l'humoriste sur son lieu de vacances

On a beau se trouver dans un endroit paradisiaque, les vacances ne se déroulent pas systématiquement de manière idyllique. Pour parodier ce genre de situations, Artus a partagé un trait d'humour, sur les réseaux sociaux le jeudi 12 août 2022, à l'aide d'une courte vidéo. Sur ces images, on voit le jeune homme de 34 ans sortir d'une luxueuse piscine, avec moult palmiers dans le fond, au ralenti, dans un maillot de bain bleu. Quand tout à coup, patatra, c'est la chute : cloué au sol, il ne parvient plus à se relever et doit se débattre et glisser, telle une truite, pour retourner dans l'eau.

Cette séquence, bien sûr, n'est que pure fiction. Artus, qui aime à tourner en dérision certaines scènes de vie, a mis en scène l'un de ses personnages favoris, rempli de maladresse et de fautes de français. "Sylvain l'influenceur", précise-t-il sur son compte Instagram, au cas où certains se seraient inquiétés pour lui. Dans les commentaires, heureusement, chacun n'est que rire. Et admiration ! Bien que le sujet reste cette chute phénoménale, le décor, autour de l'humoriste, reste superbe. Et pour cause, il est parti en vacances, cette année, à Marrakech, au Maroc.