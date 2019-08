Danse avec les stars : Entre Marie Denigot et Artus, "ça a clashé" en coulisses

"Je n'ai pas du tout gardé contact avec Marie Denigot. Il y a des affinités qui se créent et d'autres fois, non", a déclaré Artus en novembre à Télé Loisirs. L'humoriste et la danseuse qui ont travaillé ensemble en 2016 lors de la saison 7 de Danse avec les stars n'ont pas eu de très bons rapports. Une information confirmée le 8 août par la principale intéressée.

C'était l'ascenseur émotionnel

La danseuse professionnelle a posté une longue vidéo sur son compte YouTube afin de répondre aux nombreuses questions des internautes. Marie Denigot, qui a appris il y a quelques jours qu'elle était écartée du casting de Danse avec les stars 2019 (saison 10) – elle est remplacée par la belle Inès Vandamme –, a déclaré : "J'ai gardé de très bons contacts avec tous mes partenaires sauf Artus. On a vécu une aventure... C'était l'ascenseur émotionnel. Les premières semaines, ça s'est super bien passé entre nous. On rigolait beaucoup."

Puis, les deux partenaires ont été de moins en moins sur la même longueur d'onde. "C'était ma première saison, j'étais en mode guerrière. Je voulais vraiment faire mes preuves. J'avais quitté des emplois qui étaient stables pour faire l'émission. Je ne voulais vraiment pas me louper sur ce coup-là. J'ai donc tout donné, j'ai mis la pression à Artus. Je suis perfectionniste et j'aime le travail bien fait et je pense qu'Artus venait dans un état d'esprit plus détente. Il voulait s'amuser, il voulait prendre du plaisir. Donc forcément des fois ça n'a pas accroché, on s'est pris un peu la tête. Moi je voulais faire plus compliqué et travailler, travailler, travailler. Lui continuait sa carrière d'humoriste à côté. Je pense que ça faisait un peu trop pour lui. Au bout d'un moment, ça a clashé."

Une mésentente qui est passée inaperçue aux yeux des téléspectateurs et pour cause le duo "a quand même joué le jeu jusqu'à la fin". Puis, chacun est reparti de son côté : "Le soir après la finale on s'est dit au revoir et nous n'avons pas pris de nouvelle l'un de l'autre après ça."

Marie Denigot s'est ensuite étendue sur ses relations idylliques avec son chouchou Lenni-Kim (avec qui elle a dansé en 2017 dans l'émission) et Jeanfi Janssens (son partenaire en 2018) dont elle est très fière.