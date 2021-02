Ashley Judd victime d'un grave accident, elle a failli "perdre sa jambe" dans la jungle africaine

Sur Instagram, Ashley a publié une photo de sa randonnée afin de rassurer ses fans sur son état de santé. Très engagée dans diverses causes humanitaires et soucieuse de l'avenir des animaux sauvages africains, elle écrit : "Les bonobos n'existent que dans les régions les plus reculées du #congo. Égalitaires, matriarcaux, pacifiques, d'une stabilité sociale ceinturée par des colonies féminines, ils offrent de l'espoir aux humains. Ils sont en voie de disparition", a-t-elle d'abord expliqué.

En ce qui concerne sa chute et sa blessure, elle a ajouté : "Les accidents arrivent. J'ai frappé quelque chose dans l'obscurité et je suis tombée. Je parlerai avec @nickkristof à 9 heures de cet accident catastrophique (j'ai failli perdre ma jambe) et de ce que cela signifie d'être congolais dans une pauvreté extrême, sans accès aux soins de santé, sans médicaments contre la douleur, sans aucun type de service, ni aucun choix. Rejoignez-nous et découvrez ce que cela signifie pour une grande partie du monde - et comment vous pouvez nous aider. Les bonobos sont importants. Tout comme les habitants de leur forêt ancestrale et les 25 600 000 autres Congolais qui ont besoin d'une aide humanitaire."