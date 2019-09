Assia : On a retrouvé la star de RnB française !

"Elle est à toi, mais sache que tu la perdras..." La chanteuse Assia (45 ans) a été l'une des idoles de la génération ayant grandi dans les années 2000. Ce tube mythique vendu à 700 000 exemplaires l'a propulsée très rapidement en véritable star de RnB. Aujourd'hui âgée de 45 ans, l'artiste donne toujours des spectacles dans de petites salles parisiennes avec son frère Khalil dans le groupe Hegemony of Soul. Dans ses shows, elle reprend des titres de stars américaines comme Mickaël Jackson ou Stevie Wonder.

L'interprète de la B.O. de Taxi est actuellement en pleine tournée dans le spectacle Back to Basic 2000 Tour avec ses anciens collègues de l'époque : Nuttea, Willy Denzey, Laâm, Matt Houston, Slaï et les L5. Un show organisé en seulement cinq dates estivales en France. Les artistes passent par les villes de Lyon, Nantes, Lille, Toulouse et Montpellier tout au long de l'été 2019.

Assia bientôt dans la tournée "Born in 90" !

Ce n'est pas tout ! La chanteuse sera l'une des stars de la tournée Born in 90 qui débutera en France à partir du mois d'octobre 2019. Elle sera aux côtés d'autres icônes de RnB comme Larusso, Laâm, Worlds Appart, Doc Gyneco ou encore Zouk Machine. Les nostalgiques de l'émission du Hit Machine seront comblés puisque la présentatrice Sévérine Ferrer a répondu présente pour animer le show. Un spectacle qui sera bientôt culte !

Les places pour la tournée Born in 90 sont dès à présent disponibles sur le site Cheyenne Production. Les artistes feront le tour de la France avant de terminer par une date ultime à Paris le 21 décembre 2019.