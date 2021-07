Astrid Veillon vit séparée de son compagnon, l'infidélité évoquée : "J'ai préféré prendre les devants"

Entre Astrid Veillon et son compagnon Gilles, c'est l'amour fou... chacun chez soi. L'actrice connue pour son rôle dans Tandem (série de France 3 qu'elle quitte) est en couple depuis treize ans mais ne vit pas sous le même toit que son amoureux, qui est également le père de son fils Jules (11 ans). Une distance qui fait naître certains doutes, comme peut-être la crainte d'une tromperie... En interview pour le magazine Voici ce vendredi 2 juillet 2021, Astrid Veillon se livre sur le sujet.

Cette décision de vivre séparément de Gilles, elle l'a prise il y a seulement quelques mois, après plus de 10 ans de vie commune. "Ça a été difficile au début, surtout pour mon amoureux parce que c'est moi qui reste dans la maison avec notre fils. C'est une décision qu'on a prise à deux. J'aime mon homme, vraiment. Je me demande juste dans quelle mesure je suis faite pour la vie à deux", confie Astrid Veillon.

Et à la question de savoir si elle craint que son amoureux Gilles n'aille voir ailleurs, la jolie brune aux yeux bleus répond. "La peur ne doit pas nous empêcher de prendre des décisions, sinon on n'avance jamais, déclare la comédienne. J'ai préféré prendre les devants, alors j'ai dit à mon amoureux : 'Soyons plus courageux que les autres'."

Le couple a fonctionné durant de longues années, et la vie séparée de ces derniers mois semble se dérouler à merveille. Peut-être qu'Astrid Veillon et Gilles, paysagiste de profession, ont trouvé le bon équilibre. En tout cas, si l'amour perdure encore quelques années, un cap sera passé ! "Si dans sept ans, on est encore ensemble, c'est possible que je lui demande sa main. On se rappelle dans sept ans ?", lâche Astrid Veillon, qui avait refusé la demande en mariage de Gilles, lui donnant rendez-vous dans vingt ans... il y a treize ans.

L'intégralité de l'interview d'Astrid Veillon est à retrouver dans le nouveau numéro du magazine Voici paru le 2 juillet 2021.