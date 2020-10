Aubin (Koh-Lanta), sa fiancée amincie de 25kg : sa photo étonnante pour l'annoncer

Éléa n'a pas donné de précisions sur les circonstances de sa prise de poids. Mais on imagine que cela peut avoir un rapport avec sa première grossesse. En 2018, elle est tombée enceinte d'un petit garçon. Un bébé qui a pointé le bout de son nez le 15 janvier 2019 et qu'Aubin et elle ont prénommé Noré. Quoi qu'il en soit, Éléa a tout perdu et elle n'en est pas peu fière.

De son côté, Aubin a fait le yoyo. Durant le tournage de Koh-Lanta, il a comme tous les aventuriers perdu du poids. "Mais à peine de retour, j'ai repris le double ! Ce n'est pas une blague, c'est sérieux ! Je me suis jeté sur des choses que je ne mange pas habituellement : des oursons à la guimauve. J'en ai eu envie aux îles Fidji et je me suis gavé en rentrant. Je me levais la nuit pour manger ! Et c'est ma femme qui m'a dit de me calmer, elle me retrouvait la tête dans le frigo (rires)", nous a-t-il confié. Heureusement, durant le confinement, il a perdu tous les kilos qu'il avait pris.