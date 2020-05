Aude (L'amour est dans le pré) blessée : photo de son "énorme hématome"

Mais que s'est-il passé chez Aude ? Vendredi 29 mai 2020, l'ancienne participante à L'amour est dans le pré a confié avoir dû se rendre chez son kinésithérapeute à la suite de l'apparition d'un hématome sur sa cuisse. Seul hic, la pétillante agricultrice s'est occupée du problème un peu trop tard et son bleu s'est aggravé laissant une trace bien visible sur son corps comme le prouve la photo qu'elle a fini par poster.

De ce fait, elle a eu le droit à de petites remontrances de la part du professionnel de santé. "Quand mon super kiné m'annonce qu'il fallait ponctionner mon énorme hématome. Oups, trop tard", a-t-elle commenté avant de relativiser face à son hématome. "Énorme, non ?" Aude ne partagera pas plus de détails concernant l'incident qui lui a causé cette blessure mais son large sourire est là pour rassurer ceux qui pourraient s'inquiéter pour elle.

D'ailleurs, avant ce jour, l'ex de Christopher se faisait plutôt discrète sur les réseaux sociaux. Endeuillée par la récente mort de son meilleur ami et parrain de sa fille aînée, Aude n'était vraisemblablement pas d'humeur a partager son quotidien sur la Toile. "Je n'ai pas voulu croire que le cancer pouvait gagner, toi qui étais si fort, qui n'as jamais abandonné, qui as tout tenté pour l'écraser, même en un laps de temps si court. Malgré tout, je suis heureuse que tu sois parti en ayant connu l'amour, le grand, le beau, le vrai...", s'est-elle consolée en pensant à la compagne du défunt. Heureusement, elle est bien entourée dans son campagne avec ses deux enfants, Louanne et Raphaël.