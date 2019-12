Aude (L'amour est dans le pré) en guerre avec Christopher ? Sa mise au point

Rien ne va plus entre Aude et Christopher. Les anciens tourtereaux, qui s'étaient rencontrés sur le tournage de L'amour est dans le pré, se sont soudainement séparés peu de temps après la naissance de leur fils Raphaël. Un choc pour leurs fans, qui ont enfin obtenu quelques réponses vendredi dernier. Dans les pages de Public, l'ancien candidat en quête d'amour a confié avoir eu du mal à trouver sa place chez son éleveuse, déjà maman d'une petite fille prénommée Louna. Pourtant, il était loin d'imaginer qu'un simple break se transformerait en rupture définitive. Depuis, ils se disputent la garde de leur petit Raphaël, seulement âgé de 9 mois. "Cela fait sept mois que j'ai entrepris des démarches auprès d'un juge aux affaires familiales pour obtenir la garde alternée. J'attends", a indiqué Christopher.

De son côté, Aude ne s'est jamais exprimée ouvertement sur cette situation. Néanmoins, elle n'a pas manqué de partager quelques messages cinglants. En effet, via son compte Instagram, l'agricultrice a évoqué récemment une "personne toxique (...), jalouse et envieuse". Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'imaginent qu'elle parlait de Christopher. D'ailleurs, ce dernier s'est dit "choqué" par ces propos et a estimé qu'ils étaient "lâches".



Dimanche 1er décembre, Aude a donc souhaité se justifier. Selon elle, ses messages auraient tout simplement été mal interprétés et elle le fait savoir... en lançant une nouvelle pique. "Les personnes qui t'ont fait du mal penseront toujours que tes publications sur les réseaux sociaux leur sont destinées", inscrit-elle. Et d'ajouter en légende : "Les citations sont toutes apparues le même jour sur mon fil d'actualité, et deux d'entre elles m'ont parlé parce que tellement vraies pour tout le monde, et l'autre m'a bien fait rire (le coup de la lessive, trop fort). Je n'avais pas pensé que certains en feraient une lecture si ... rancunière." Pour conclure, Aude l'assure, elle est débarrassée de toute "rancoeur" et "de colère". "J'ai juste vécu des expériences dont j'espère avoir tiré des leçons... N'est-ce pas ça, la vie ?"

Une mise au point qui lui a valu de recueillir de nombreux soutiens. De quoi lui mettre du baume au coeur après ces derniers mois douloureux.