Aude (L'amour est dans le pré) blessée : photo et demande de conseils

On le sait, le métier d'agriculture est difficile sous bien des aspects. Aude, candidate de L'amour est dans le pré en 2018, l'a prouvé avec une photo. Elle a aussi demandé conseil à ses abonnés.

Celle qui avait trouvé l'amour avec Christophe et a eu un enfant avec lui (Raphaël 1 an) avant qu'ils ne se séparent a publié sur Instagram deux photos, mardi 18 février 2020. Sur la première, on peut voir l'éleveuse de vaches sourire et, sur la deuxième, elle dévoile sa main abîmée par le labeur.

Elle explique : "Être agricultrice, c'est accepter de mettre de côté les mains propres et douces... Mettre de côté sa féminité au travail, pour mieux la retrouver en civil (ou du moins, essayer)." Une légende suivie de hashtags comme "à la dure" et "crème pour les mains". Les abonnés d'Aude l'ont bien compris, elle a besoin de chouchouter ses mimines et c'est auprès d'eux qu'elle a d'ailleurs cherché conseil. Elle poursuit : "Une bonne crème efficace pour les gerçures et les crevasses ?"